درعا تشارك بـ 10 منشآت صناعية وحرفية بمعرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

أكد المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة التجارة والصناعة بدرعا أن 10 شركات ومنشآت صناعية وحرفية بدرعا ستشارك بعرض منتجاتها في معرض دمشق الدولي لهذا العام.

وبين حسب صحيفة تشرين أن تلك المنشآت والمعامل والشركات قامت بحجز المساحات المطلوبة للمشاركة بالمعرض وهي تقوم حالياً بتجهيز الأجنحة الخاصة بها لعرض منتجاتها الصناعية والحرفية.. منوها أن المنشآت المشاركة تتخصص في الصناعة التحويلية والتجارة والدهانات والتلفزيونات المسطحة ومعامل الكونسروة والكاتشب ومعامل إنتاج الأدوية البيطرية والدواجن ومصانع الأعلاف ومواد العزل والسيراميك والحلويات.

وأشار إلى أن المشاركة بالمعرض هي دليل على بدء تعافي القطاع الصناعي والحرفي بدرعا بعد عودة الأمان للمحافظة وأن هذه الفعالية الدولية تتيح لهم فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم للعالم والتعبير عن صمود الوطن والصناعيين والحرفين بوجه الحرب والحصار الجائر وهي رسالة للعالم أن الصناعة السورية رغم الحرب الظالمة استطاعت النهوض من جديد وإثبات وجودها بالأسواق المحلية والدولية، حيث نشارك بمنتجات حرفية وصناعية ذات جودة عالية وتنافس المنتجات الدولية ونقدم كل الشكر للحكومة والجهات المعنية على الدعم الكبير والتسهيلات المقدمة للصناعيين والحرفيين بالمشاركة في فعاليات المعرض الذي هو بوابة سورية للعالم.

وتشير المعلومات إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض بلغ 10 مشاريع متنوعة يتراوح رأس مالها بين 5 ملايين و 250 مليون ليرة.

وذكر الدكتور وهيب المقداد مدير مؤسسة الشرق لصناعة الأعلاف أن المشاركة في معرض دمشق الدولي فرصة جيدة لتعريف المستهلكين بما تنتجه المؤسسة وفقا للمواصفات العالمية فيما يتعلق بخلطات الأعلاف واستيراد الإضافات العلفية والأدوية البيطرية ومستلزمات الثروة الحيوانية.

وقال مدير غرفة سياحة المنطقة الجنوبية عمار الحشيش إن المشاركة بالمعرض فرصة لتعريف الزوار والسياح بالمناطق السياحية في جنوب سورية حيث سيتم عرض صور وبروشورات وكتيبات وخرائط للمواقع السياحية في محافظات الجنوب.