حملة مكثفة لإزالة التعديات على مدخل دمشق الجنوبي.. وخطة لنقل مئات معارض السيارات المخالفة خارج العاصمة

جهينة نيوز

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة المالية في المحافظة فيصل سرور عن إعداد خطة لنقل ما يزيد على 417 معرضاً مخالفاً للسيارات تعمل جميعها في مدينة دمشق إلى خارجها خلال حملة مكثفة للورشات التابعة لمحافظتي دمشق وريفها لإزالة التجاوزات والتعديات المرتكبة من قبل معارض ومحال إصلاح السيارات المخالفة في مدخل دمشق الجنوبي على أوتستراد دمشق درعا.

وأكد لسانا أن هذه الحملة لإزالة التعديات جاءت بعد توجيه إنذارات إلى أصحاب المحال وورشات تصليح السيارات المخالفة بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين عن الازعاجات والارباك المروري الذي تتسبب به، موضحاً أن العمل جار حالياً على إزالة المخالفات المرتكبة من الذين لم يستجيبوا للإنذارات سواء كانت أبنية أم مظلات معارض للسيارات أو محال تصليح.

وأشار معاون مدير مدينة معارض السيارات المهندس غاندي سليمان إلى أن الهدف من الحملة إزالة التعديات والاشغالات المختلفة على حرم الطريق والأملاك العامة والانتشار العشوائي لمعارض السيارات على مدخل دمشق الجنوبي، مبيناً أنه تتم حالياً متابعة الحملة من قبل الوحدات الإدارية المعنية كل في قطاعه لإزالة كامل التعديات على الأملاك العامة.

وحول الإجراءات التي يمكن للمخالفين الذين تم إنذارهم القيام بها أوضح رئيس المجلس البلدي في داريا مروان عبيد أنه يحق لصاحب المحلات المخالفة تقديم طلب للبلدية للموافقة على إنشاء مظلة معدنية وفق رسوم إشغال محددة ومؤقتة وبناء على شروط أبرزها ألا تكون المخالفة ضمن حرم الأوتستراد الدولي البالغ 40 متراً مؤكداً في هذا السياق أن أي تجاوز في عقار أو مظلة يعتبر مخالفة وستتم إزالته، لافتاً إلى أنه تم توجيه إنذارين للمخالفين في أيار الماضي وقبل ثلاثة أيام، ولكن أغلب من تم إنذارهم لم يلتزموا، مبيناً أن هناك 26 محلاً مخالفاً في القطاع الإداري لمدينة داريا المطل على الأوتستراد.

وأشار عدد من أصحاب المحال المخالفة إلى أن إبلاغهم تم شفهياً دون كتاب رسمي قبل نحو عشرة أيام بإزالة المخالفات وأنه لم يبلغ بموعد إزالة المخالفة ليفاجؤوا أمس ببدء الورشات أعمال الإزالة.