كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية للتوقف عن أفعال لا تساعد في خفض التوتر

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن على كوريا الشمالية وقف الأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة، وذلك بعد تقارير عن إجراء كوريا الشمالية اختبارا جديدا للصواريخ.

وأضافت تشوي هيون سو المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الخميس هي صواريخ قصيرة المدى، بحسب رويترز.

وكانت وكالة "ينهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها: "إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن عسكريوها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".

كما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في تقرير نقلا عن مصدر بالحكومة اليابانية أن مقذوفين أطلقتهما كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس كانا صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى.

وقال المصدر إن الصاروخين لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية‭‭ ‬‬الحصرية لليابان ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغ يانغعلى مستوى العمل في غضون أسبوعين.

وقال بومبيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إي هاريت ميداي": "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاده".

وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، من أنه إذا تراجعت الولايات عن تعهدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، فقد يعرض ذلك المحادثات النووية للخطر.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتهامات بأن التدريبات العسكرية ستنتهك أي اتفاق بين ترامب وكيم. وقال مسؤول كوري جنوبي بارز إن التدريب العسكري سيمضي كما هو مقرر له الشهر المقبل.