عدّادات كهرباء ذكية صناعة سورية!

جهينة نيوز

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة تعمل بشكل جدي على توطين صناعة عدادات الكهرباء الذكية لتصنيعها محلياً وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والعمل على إقامة مشروع متكامل يتضمن منظومة قيادة تحكم للشبكة الكهربائية، الخاصة بإدارة وتوزيع الطاقة وتوطين صناعة العدادات الكهربائية الذكية الرقمية أحادية وثلاثية الطور في سورية.

وبيّنت المصادر لصحيفة «الوطن» أنه تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الأمر، تضم كلاً من وزارتي الكهرباء والصناعة، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، مهمتها العمل على إقامة مشروع متكامل يتضمن منظومة قيادة وتحكم للشبكة الخاصة بإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية، وسيتم قريباً اعتماد المشروع وتحديد الجهات التي سوف تشارك بهذا العمل، وعلى رأسها وزارة الصناعة ممثلة بالشركة العامــة للصناعات الإلكترونية.