أبراج الخميس 25 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 25/ 7: شخص موهوب جدا، يتمتع بكفاءات، يمتلك رغبة فطرية، يتبع اسلوب جريء بكل ما يفعل، بحاجة للتكري بشهادات ، سعيد وراضي برفقة الاصدقاء، يضع كرامته فوق كل اعتبار، ينجرح كبرياؤه اذا لم يظهر الناس الاحترام له ، بانتظار البعض نهاية قصة حب تنتهي بالزواج، وأيقونة نجاح ووسام تخرج للبعض، مشاركة وفوز، ولادة طفل لمن وضعه يسمح

الحمل: أنت اليوم مرتاح ومستعد لتقوم بعملية تحضير وتوسيع آفاق أو تقوم بعملية شراء أو تريد الحصول على مكسب مالي، انتبه على كل التفاصيل واترك الأمور تتفاعل بهدوء ، ستحصل على مساعدة من محيطك قد تكون وعود أو هدايا أو مبلغ من دين سابق، حدسك القوي سيساعدك على تخطي مصاعب إذا اعترضتك يوم سهل لتحقيق أمالك، أمور مالية لك.

الثور: شخص طموح إلى أقصى الحدود لكن مع ذلك تقدر الطرق التقليدية، حربص على وضعك الراهن، تنفست الصعداء بوقوف الاصدقاء لجانبك، تنطلق وتدخل مرحلة جديدة في حياتك، تهتم بمظهرك وتطل على امل جديد، القمر ببرجك ادر على تحقيق رغبات

الجوزاء: لديك ملل ووساوس لا تضغط على الأحداث اترك الأمور على طبيعتها حتى تمرر أي إحراج او إرباك، أنت تواق للحياة وعاطفي لديك الكثير من الحماسة تلونها حياتك، تميل للغيرة وتتشاجر مع الحبيب بسبب فهم خاطئ، يومك بطيء وخالي من طاقة الجأ للراحة قدر إمكان حتى تتمكن بعدها من استعادة نشاطك وتحل مشاكلك، انتبه من الحاسد، معاتبات ونميمة وقيود

السرطان: شعبيتك تتصاعد انت شخص عاطفي تصبح مزاجي ومشاكس، لكن لان الاصدقاء لجانبك تجد حلا لمشاكلك، يوم جيد لتسمع أمر يرضيك، وتلتقي مع الاصدقاء تشعر بحرية التحرك والقرارات والدعوات، احتمال تتعرف على شخص مميز، نهار اجتماعي والمجتمع مابيتخلى عنك خطواتك جيدة .

الاسد: احتمال تعرضك لمشاكل في عملك نتيجة إهمالك لأمور مهمة، وينعكس هذا الإهمال على مركزك المهني أو الاجتماعي، كون حكيم ومستعد لضغوطات قليلة، لا تتحمس للناس الجدد الي راح يدخلو لحياتك هالشيء أفضل لنفسيتك، خلي عملك جيد شغل كثير مع غرباء تسوق ،تعامل مع ناس من غير لهجتك حاول تقديم صورة حلوة عنك

العذراء: أنت اليوم تتهيأ للقاءات رومنسية اجتماعية، اليوم بقربك من هدفك أي محاولة قد تفيدك، محاولاتك الفاشلة تجد لها حلا عن طريق معاملات وبيع وشراء، لا تدع الأحداث من حولك تأثر فيك، اليوم جيد لتعمل استقبال وتوديع وتشجع للدراسة اذا كنت طالب يوم للثقافة المختلفة.

الميزان: تقوم بخطوات فردية مفيدة لك وتحل بعض احداثك البسيطة، الاساليب السريعة لا تفيد لا تنجرف وراء الافكار السلبية، نهارك يحمل لك أجندة خفية، لا تحاول تذكر الماضي حتى لا تدخل في المجهول، فواتير واستحقاقات، ورقة معلقة تجد لها حلا، يوم للمال ومرافقة المرضى

العقرب: مدعو للعمل وواستقرار الجو، يجب أن تغض الطرف عن اخطاء الحبيب او الشريك ولا تنتقد واجل المواجهة او الغها حتى لا تنغص حياتك، ابتسم للحياة حتى تبتسم لك، لا تحمل السلم بالعرض واكسب التأييدأ اخبار عاجلة، توتر مع العائلة انتبه

برج القوس:تجد نفسك اليوم بعمل متراكم ومضغوط، لاتضيع وقتك بالعمل السطحي، خليك منتج، لا ترتكب أخطاء حتى لا تدفع الثمن، اليوم الجو مشحون ومسؤولية كبيرة قد تحملها الخطأ ممنوع لا تتذمر واطلب المساعدة، خفف من تنقلاتك وزياراتك واعتمد الصمت، وانتبه على صحتك وغذائك لا تميل للكسل لأن اليوم نهارك طويل وفي أخبار تخص عملك أو أموالك.

الجدي: تأثيرات الطاقة الإيجابية كانت جيدة عليك مع ذلك يطلب منك الفلك أن تكون متكتم وصابر،وتنسى الاسى وتخصص جزء من وقتك لهواية مفضلة عندك، وتعمل اتصالاتك وتنتشر وتكون منتبه لأي غفلة وتلتقي مع الأحبة حتى تنهي مشاكل اليوم، وتلتفت لاشياء جديدة مرح ولعب وعلاقات حب وأطفال ومصالحات وتفاهم وأجواء رومنسية بانتظارك مساءا .

الدلو: أجواء مغيمة عليك مسألة عائلية يوم مهم متطلب عندك عهد لا تنقضه، يوم يحمل لك طمئنينا مع العائلة اعتمد على أحد يساعدك، تفائل وابتعد عن التشاؤوم لديك عقد وعلاقات مع أشخاص مقربين، قد تكون لديك بعض الاتهامات اسمع للآراء فقط حتى لاتكون بالمواجهة ، انتبه للاعطال والتصليحات

برج الحوت:اليوم سريع بأحداثه تغيرات بالخطط والأمور مهنية، اليوم أفكارك جيدة اتصالاتك الحظ بجانبك حتى تقوم برحلة أو سفر قصير وتكتشف أشياء مخفية، بإمكانك أن تقوم بزيارات استقبال جيران أخوة، تعطي رأيك قوم بمصالحات ولا تخاصم