استشهاد طفلين وجرح 10 مدنيين باعتداء الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على حلب

جهينة نيوز:

استشهد طفلان وأصيب 10 من المدنيين بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في الحمدانية وسيف الدولة بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن إرهابيي”جبهة النصرة” اعتدوا من مناطق انتشارهم بمنطقة الراشدين غرب المدينة مساء اليوم على حيي الحمدانية وسيف الدولة بالقذائف الصاروخية أثناء ازدحام الحيين بالمشاة والسيارات ما تسبب باستشهاد طفلين وإصابة 10 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي ومنازلهم والممتلكات العامة.

و تم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الجامعة والرازي لتلقي العلاج حيث تم إجراء الإسعافات الأولية.

وعلى الفور ردت وحدات من الجيش العربي السوري مباشرة على مصادر الاعتداءات في حي الراشدين غرب المدينة ودمرت منصات إطلاق الصواريخ موقعة قتلى ومصابين بين إرهابيي “النصرة”.

واستشهد سبعة مدنيين أول من أمس وأصيب أخرون بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية والرصاص المتفجر على الأحياء السكنية في حيي الحمدانية والجميلية في المدينة.