الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من كبار الضباط

الأربعاء, 24 تموز 2019 الساعة 20:55 | سياسة, عربي

الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من كبار الضباط

جهينة نيوز

الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من كبار الضباط

أعلن الجيش السوداني عن احباط محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة.

وأوضح الجيش السوداني في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الأربعاء، أن محاولة الانقلاب الفاشلة شارك بها، عناصر من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، مؤكدًا أنه تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأكدت أن هدف المنقلبين هو إجهاض الثورة وعودة نظام المؤتمر الوطني للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب.


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