نجاح اختبار التشغيل الكامل لمحرك الميثان والأوكسجين السائل في الصين

الأربعاء, 24 تموز 2019 الساعة 17:37 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

نجاح اختبار التشغيل الكامل لمحرك الميثان والأوكسجين السائل في الصين

جهينة نيوز:

أعلنت شركة لاندسبايس الخاصة لإنتاج الصواريخ في الصين أنها أكملت اختبار التشغيل الكامل لمدة 100 ثانية لمحرك الميثان والأوكسجين السائل والذي تبلغ قوة دفعه 80 طنا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المدير العام لقسم البحث والتطوير في الشركة قوله “إن الاختبار أظهر وصول المعايير الفنية الرئيسية إلى متطلبات التصميم إلى جانب التحقق من جودة المنتج والموثوقية الهيكلية”.

يشار إلى أن المحرك الذي يطلق عليه اسم “تي كيو12” لديه ثالث أعلى مستوى دفع بين محركات الميثان والأوكسجين السائل على مستوى العالم ووفقا لخطة الشركة فإن المحرك سيخضع للمزيد من الاختبارات من ضمنها اختبار تحت ظروف العمل القاسية والاختبار طويل الأمد.

وتشجع الحكومة الصينية على مشاركة المؤسسات الخاصة في صناعة الفضاء ولديها أكثر من 60 شركة خاصة تعمل في صناعة الفضاء التجاري حتى كانون الأول من العام الماضي.


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