تأكيد طلاق ملكة جمال موسكو من ملك ماليزيا السابق

جهينة نيوز

أكد المحامي السنغافوري كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا.

وأعلن المحامي بشكل رسمي الطلاق لوسائل الإعلام ونسخة تصريحه موجودة على صفحة مكتب المحاماة "Eversheds Harry Elias LLP". وذاك حسبما نقلت سبوتنيك.

وحسب الوثيقة أجري الطلاق بالثلاثة يوم 22 حزيران عام 2019 وتم إصدار شهادة الطلاق يوم 1 تموز.

وأضاف المحامي: وباسم العائلة الملكية نرجو منكم احترام خصوصية السلطان محمد الخامس.

وهناك معلومات من صديقة الزوجة السابقة، ليليا ناستايفا، أن أوكسانا فويفودينا كانت مستعدة لإجراء اختبار الحمض النووي لتحديد أبوة الطفل لإثبات إخلاصها لزوجها السابق، فحسب المصدر صدق محمد الخامس مزاعم محاميه بأن زوجته تخونه.

وتزوج محمد الخامس من أوكسانا في تشرين الأول 2018 وبعدها تنازل محمد الخامس عن العرش وفي أيار 2019 أنجبت أوكسانا صبيا ومن بضعة أيام عادت الطليقة إلى موسكو.