للعام الثاني على التوالي بنك البركة سورية يكرّم طلاب المعهد العالي لإدارة الأعمال الحاصلين على منحة البركة

جهينة نيوز

تفعيلاً لبنود اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك البركة سورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والتي تتضمن في أحد بنودها تسديد مبالغ الرسوم السنوية كاملة عن سبعة طلاب من سنة التخرج للعام الدراسي 2018-2019.

استضاف السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة الطلاب الحاصلين على المنحة و قدّم لهم كتب تهنئة باسم البنك تشجيعاً لدعم مسيرتهم العلمية ودافعاً لهم لبذل أفضل الجهود وتحقيق التميز والنجاح.

يذكر أنه قد تم توقيع الاتفاقية بهدف دعم الطلاب المتميزين وتطوير المبادرات البحثية والعلمية لما يسهم في تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وزيادة التعاون العلمي والأكاديمي والعملي بين بنك البركة سورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال, علماً ان المنحة تتضمن تقديم فرص تدريب مباشرة للطلاب ضمن فروع وإدارات البنك وذلك وفق الاختصاص المناسب لكل منهم بهدف تعزيز الربط الأكاديمي بالتطبيق العملي بما يسهم في توسيع رؤية العمل المصرفي لدى الطلاب، وقد تم التكريم بحضور السيد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والسيدة مديرة ادارة الموارد البشرية لبنك البركة سورية.