بريطانيا تكشف حقيقة إرسال وسيط إلى إيران للإفراج عن ناقلتها المحتجزة!

جهينة نيوز

ردت بريطانيا على إعلان إيران بشأن إرسال لندن وسيط للمطالبة بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة لدى الجمهورية الإسلامية، والتي اعترضتها البحرية الإيرانية بدعوى خرقها لقوانين الملاحة.

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني، إن "بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء"، وأضاف "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأعلنت طهران في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن لندن أرسلت وسيطا لإيران للمطالبة بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة لدى الجمهورية الإسلامية، والتي اعترضتها البحرية الإيرانية بدعوى خرقها لقوانين الملاحة.

وقال محمد كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى في إيران: "بريطانيا أرسلت وسيطا لتفرج الجمهورية الإسلامية عن ناقلتها النفطية المحتجزة في مضيق هرمز".

وتابع كلبايكاني: "الدولة التي كانت في الماضي تعين الوزير والمحامي في إيران وصلت اليوم إلى مرحلة أرسل فيها وسيطا وتتوسل للإفراج عن ناقلتها النفطية".

واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية "استينا إمبيرو" الخميس الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق قبل نحو أسبوع".