975 ألف دولار لرونالدو.. كم يجني محمد صلاح من نشر الصور على إنستغرام؟

جهينة نيوز

كشف تقرير لصحيفة بريطانية عن قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل نشر إعلانات على حساباتهم الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، على رأس القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحصل رونالدو على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، ليحتل قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية، ولديه 176 مليون متابع في حسابه بموقع "إنستغرام".

​واحتل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني، والذي يتابعه 123 مليون شخص، ويحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.

وجاء ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة، والذي يحصل على 521 ألف دولار.

​وذكر التقرير أن النجم المصري محمد صلاح جاء في المركز 12 والذي يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل منشور إعلاني.