مدمرة صينية تدخل المياه الروسية لهذا السبب؟

جهينة نيوز

وصلت المدمرة الصينية إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للمشاركة في عرض القوات البحرية الرئيسي لهذا العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن السفينة الحربية الصينية رست عند ضفة الملازم شميدت في سانت بطرسبورغ واستقبلتها القيادة العسكرية للمنطقة وقاعدة لينينغراد البحرية.

ويمكن للجميع الركوب على متن السفينة الصينية، فستفتح أبوابها للمواطنين في كل من يومي 26 و27 تموز.

كما ستشارك السفينة الهندية "تاركاش" في عرض القوات البحرية وكذلك سيتمكن السياح من ركوبها أيضا.

وستتم بروفة العرض الرئيسية يوم 25 تموز أما العرض نفسه فسيتم يوم 28 تموز.