الكلبة" مارو" تقطع آلاف الكيلومترات للعودة لصاحبتها

جهينة نيوز

قطعت كلبة مصابة وباكية مسافة 125 ميلًا عبر الغابات الروسية الممتلئة بالدببة والذئاب، يائسة تبحث عن مالكتها التي تخلّت عنها، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

"مارو"، وهي من نوع بولماستيف تبلغ من العمر عاماً واحداً، وتخلت عنها مالكتها التي ادّعت أنّها مصابة بحساسية تجاه الكلاب. وأُرسلت الكلبة في القطار عبر سيبيريا مرة أخرى إلى الملجأ الذي ولدت فيه.

لكن "مارو" الوفية تمكّنت من الفرار عندما توقف القطار المتّجه غربًا إلى نوفوسيبيرسك عند محطة نائية بالقرب من أخينسك. ومستخدمة قائمتيها، فتحت باب المقصورة وفرّت عائدةً نحو مالكتها.

حاول موظفو القطار الذين كانوا يعتنون بالكلبة البحث عنها ومناداتها على المنصة ولكن من دون جدوى.

نظّمت Alla Morozova، صاحبة الكلبة في مدينة نوفوسيبيرسك، بحثًا واسعاً وناشدت وسائل الإعلام الاجتماعية للحصول على معلومات. وبشكل مدهش، بعد يومين ونصف، عثر على الكلبة المنهكة والمصابة في مبنى صناعي قريب من منزل مالكتها التي تخلّت عنها.

تتبّعت "مارو" بعناية مسار سكة الحديد عبر سيبيريا وهو الأطول في العالم وعبرت 125 ميلًا عبر الريف البري منذ فرارها من القطار.

وقالت Alla لصحيفة "سيبيريا تايمز": "لحسن الحظ لم يأكلها أي من الدببة أو الذئاب. كانت متعبة جداً ومصابة. تضرّرت قوائمها وفكّها".

أخبر موظفو القطار مالكتها أنّه خلال الرحلة أصيبت الكلبة بنوبة ذعر وكانت خائفة من الابتعاد عن منزلها ومالكتها.

وقالت Alla: "أنا متأكدة من أنّها كانت تبحث عن منزلها. الكلاب تتعلّق جداً بمالكيها. لم تهرب إلى نوفوسيبيرسك بل أرادت العودة إلى المكان الذي عاشت فيه".