توترات الشرق الأوسط ترفع الذهب مجددا

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب زاد في التعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 70ر1420 دولارا للأوقية الأونصة بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 17 تموز عند 80ر1413 دولارا في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 80ر1420 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة زادت الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 48ر16 دولارا للأوقية.

وكسب البلاتين 6ر0 بالمئة ليصل إلى 859 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 1523 دولارا.

إلى ذلك عزز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع ما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.