اعادة تأهيل وتوسيع ساحة معلولا بمراحله الأخيرة

جهينة نيوز

بينت مصادر في محافظة ريف دمشق أن إعادة تأهيل وتوسيع ساحة مدينة معلولا باتت في مراحلها الأخيرة، حيث وصلت تكلفة المشروع إلى ما يقارب 140 مليون ليرة.

ونوهت بأنه تم إنجاز البنية التحتية للساحة بطريقة مختلفة عما كانت عليه، وأصبحت على شكل قنوات تم بداخلها تمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك لتحقيق السهولة في العمل في حال حدوث أي اعطال مستقبلاً، كذلك تم البدء برصف الساحة بالحجر البازلتي الأسود بما يتناسب مع تاريخ معلولا وطبيعتها وأبنيتها الأثرية.

كما لفتت المصادر إلى أن المشروع يشمل ساحة معلولا التي تمتد على مساحة 2000 م2، والأرصفة التي تصل مساحتها إلى نحو 1000م2، وواجهات المحال التي تبلغ مساحتها نحو 750م2، إضافة إلى إقامة مقهى ينفذ بطريقة معمارية تناسب الطراز المعماري القديم للمدينة، كما أكدت أنه سيتم المباشرة بتأهيل المحال التجارية المحيطة بالساحة بعد الإنتهاء من رصف ساحة معلولا.

وأضافت أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من المشروع الذي يموّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، والذي سيدرج قريباً على لائحة التراث العالمي، كما أن الساحة ستكون مقصداً للسياح والزوار من الداخل والخارج.