بتكلفة 600 مليون ليرة مركز جراحة القلب في مشفى حمص العمالي قريباً

جهينة نيوز

كشف رئيس اتحاد عمال حمص سامي أمين لـ«الوطن» أنه سيتم الانتهاء من إنجاز مركز لجراحة القلب وقسم القثطرة القلبية في المشفى العمالي في المدينة بقيمة 600 مليون ليرة.

وبيّن أمين أن الاتحاد عمل بشكل حثيث لإنشاء مركز لجراحة القلب وقسم القثطرة القلبية مع الشبكات وتجهيزاتهما كافة لخدمة الطبقة العاملة في حمص والمحافظات الأخرى لكونه المشفى الوحيد بين المشافي العمالية في المحافظات. لافتاً إلى أنه تم تحديد موقع المركز وجهاز القثطرة القلبية في المشفى وحالياً تتم أعمال التركيب وتجهيز الأجهزة والشبكات ومختلف التجهيزات الطبية وتأمين أدوات المركز بشكل كامل.

وأوضح أمين أنه يتم إنشاء المركز بالتشارك مع أحد الأطباء الاختصاصيين بجراحة القلب في المحافظة بنسبة 55 بالمئة تعود للاتحاد، مبيناً أن المركز سيقدم خدماته بشكل مجاني للطبقة العاملة ولكل المواطنين بأسعار مناسبة وحسومات كبيرة لذوي الشهداء والجرحى، وسيوفر العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا يضطرون للذهاب إلى دمشق أو مشافي المحافظات الأخرى وسيخفف أعباء مادية كبيرة عن العمال وغيرهم من مراجعي المشفى.

من جهته أكد مدير المشفى العمالي عصام عودة لـ«الوطن» البدء بإنشاء مركز القثطرة وجراحة القلب في المشفى منذ بداية العام الجاري، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 70 بالمئة حتى تاريخه ويتم حالياً إنهاء أعمال الميكانيك والكهرباء وشبكة الغازات الطبية والمصعد للمركز في الطابق الرابع من المشفى وتجهيزه بمساحة 450 متراً، مشيراً إلى المركز سيكون جاهزاً لتقديم خدماته خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح عودة أن المركز سيكون الأول من نوعه على مستوى القطر بالنسبة للمشافي العمالية، وهو مركز كامل ومتكامل مجهز بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية والكوادر ذات الخبرات العالية ومؤلف من جهاز قثطرة قلبية مع غرفة عناية إكليلية لمرضى القثطرة وغرفة جراحة قلب مع مستلزماتها كاملة وغرفة عناية مشددة لجراحة القلب وعدة غرف للمرضى.