أحمد إبراهيم زوج أنغام يعيش وحيدا في الاستديو

جهينة نيوز

ذكرت مواقع صحفية أن الموزع الموسيقي أحمد إبرهيم يعيش الآن بعيدا عن منزل زوجته الفنانة أنغام وبرفض الانتقال إلى منزل زوجته الأولى ياسمين عيسى التي أعادها إلى ذمته من دون علمها

وأشارت التقارير إلى أن إبراهيم نقل معيشته إلى الاستوديو الخاص به، حيث يظل هناك طوال الوقت ويلتقي بأولاده من زوجته الاول مبتعداً من وسائل الإعلام، ويمكثون معه أياماً عدة، حتى لا يبتعد عنهم أو يشعروا بمشاكله الشخصية مع والدتهم.

يُذكر أن إبرهيم أصبح يظهر فقط في المناسبات الرسمية مع أنغام سواء في حفلاتها أو تكريماتها فقط، ومنها ظهوره الأخير معها في حفل توزيع جوائز "الميما" أثناء تسلمها جائزة "أفضل فنانة مصرية".