فتاة ترفض حضور حفل زفاف شقيقتها بسبب تكاليفه الباهظة

جهينة نيوز

نظّمت عروس حفل زفاف باذخ في جزر الكاريبي، ما أجبر بعض المدعوين على الاعتذار عن تلبية الدعوة.

والمدهش في الأمر أنّ من بين من رفض الحضور هي لايتا، شقيقة العروس، بحجّة أنها تتقاضى الحدّ الأدنى للأجور ولا تستطيع تحمّل تكلفة الرحلة. وبالرغم من عرض أهلها لتغطية التكاليف، الا أنّها لم تقبل أن تأخذ هذا المبلغ الباهظ من والديها لتمضية عطلة لأسبوعين.

فبالطبع، انزعجت العروس من تغيّب شقيقتها عن حفل زفافها.

وعلّقت لايتا على الموضوع قائلةً إنّ العلاقة التي تجمعها بشقيقتها سطحيّة، أي إنّهما لا تلتقيان إلاّ في المناسبات المهمّة. واعتبرت أن لو كانت العروس فعلًا حريصة على حضور المدعوين، لكانت نظّمت حفل زفاف بتكلفةٍ مقبولةٍ تناسب الجميع.

ويُذكر أنّ تكلفة الرحلة للشخص الواحد تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقاً لموقع "مترو".