نيوكاسل يبرم أغلى صفقة في تاريخه بضم مهاجم برازيلي

جهينة نيوز

أبرم نادي نيوكاسل الإنجليزي صفقة قياسية في تاريخه بتعاقده مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني.

وحسب رويترز سيرتدي اللاعب البالغ 22 عاما القميص رقم 9 الذي حمله أسطورة النادي ألن شيرر، بعدما وقع عقدا لست سنوات بصفقة أشار النادي إلى أنها الأغلى في تاريخه، وقدرتها الصحافة بـ45 مليون يورو.

واستهل جولينتون كاسيو ابوليناريو دي ليرا مسيرته الكروية مع سبورت ريسيف البرازيلي قبل الانضمام إلى هوفنهايم.

وحمل ألوان رابيد فيينا النمساوي لموسمين على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى هوفنهايم الذي سجل له 7 أهداف في 26 مباراة الموسم الماضي في الدوري المحلي وأضاف 3 في مسابقة الكأس.