مارك إسبر يقسم اليمين وزيرا لدفاع أمريكا

جهينة نيوز

أقسم مارك إسبر اليمين في البيت الأبيض كوزير للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الثلاثاء، عقب 7 أشهر على الاستقالة المدوية لسلفه الجنرال السابق في مشاة البحرية، جيمس ماتيس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أداء وزير الدفاع الجديد اليمين "إنه يوم مهم جدا لبلدنا". وأضاف "ليس هناك شخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة وزارة الدفاع".

واختار ترامب إسبر ليعهد إليه بوزارة الدفاع بعدما تخلى مرشحه السابق باتريك شاناهان وزير الدفاع بالوكالة لستة أشهر، في يونيو، عن الترشح لهذا المنصب لأسباب عائلية.

وإسبر (55 عاما) عسكري سابق قاتل في العراق خلال حرب الخليج في 1991. وكان في الفرقة 101 الشهيرة المحمولة جوا في الجيش الأمريكي. وانتقل بعد ذلك إلى العمل في قطاع الصناعات الدفاعية، ثم أصبح وزيرا لسلاح البر عام 2017.

ويتولى إسبر مهامه على رأس مؤسسة يهزها تبدل قادتها منذ نهاية كانون الاول، في غياب وزير قادر على مقاومة اندفاعات رئيس مثل ترامب بينما تخوض أكبر قوة عسكرية في العالم حربين في سوريا وأفغانستان، وتوترا مع طهران.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين إسبر بغالبية 90 صوتا مقابل ثمانية أصوات. وبين الديمقراطيين الذين صوتوا ضد تعيينه عدد من المرشحين للانتخابات التمهيدية للبيت الأبيض، بمن فيهم إليزابيث وارين وإيمي كلوبوشار وكامالا هاريس.

من جهة أخرى، إسبر قريب جدا من رئيس الأركان المقبل الجنرال مارك مايلي الذي سيتولى منصبه في ايلول خلفا للجنرال جو دانفورد. وهو قريب أيضا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي درس معه في أكاديمية ويست بوينت العسكرية العريقة. وقد تخرج الرجلان في السنة نفسها عام 1986.

وهنأ وزير الخارجية زميله السابق. وكتب في تغريدة على تويتر أن "الدبلوماسية والدفاع أساسيان للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولحماية المصالح الأمريكية".

المصدر" أ ف ب"