الكشف عن تسجيلات لقوات أمريكية وبريطانية تخاطب قوات عربية خليجية بطريقة مذلة

جهينة نيوز:

أكد إسحق جهانغيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، امتلاكه تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أمريكية وبريطانية في الخليج، تخاطب قوات دول مجلس التعاون الخليجي بأن "يخرسوا".

وقال جهانغيري إن الأمريكيين "لن يحققوا أيا من أهدافهم ضد إيران في منطقة الخليج"، مؤكدا أن الإيرانيين "كانوا ولا يزالون يحافظون على أمن الخليج ومضيق هرمز".

وأضاف أن "إيران ستضحي لأجل الحفاظ على أمن المنطقة ولن تسمح لأي دولة بزعزعة استقرارها"، مؤكدا أن "غطرسة بعض الدول في التعامل مع إيران ستعطي نتائج عكسية".

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في مياه الخليج، قال جهانغيري إن "احتجاز ناقلة النفط البريطانية أثبت أنه لا يمكن التحدث مع إيران بلغة القوة"، مشيرا إلى أن "الحوار والتخاطب مع إيران بلغة الاحترام سيعطي نتائج إيجابية".

وأضاف قائلا: "الأدلة التي قدمتها بريطانيا لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية واهية، بينما لدى إيران عشرات الأدلة لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية".

وتطرق جهانغيري إلى الصفقة النووية مع إيران، قائلا: "الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تقدم على أي خطوات مؤثرة للتعويض عن انسحاب واشنطن منه".

RT