أبراج الأربعاء 24 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٤/ ٧: صاحب بصيرة شهم تحب المعرفة وديع لطيف، يُعتمد عليك، قوي البنية متمرد مزاجي صاحب هالة، يعمل على الفن او الصوت احيانا، لا تشكك بصوابية خططك، تحصل على ممتلكات وتحظى بتكريم عما قريب، للبعض زواج وتتحقق الامنيات وتنال هدفك بالاجتهاد، تطلعات فكرية جديدة

الحمل: تركز على حساباتك، القمر ببرجك، مساء انت في موقع تسجل نشاط او امنية، فرص استثنائية حاول الاستفادة منها في الوقت المناسب، تصل بالحاحك الى هدفك، تحصل على مبلغ من المال وامنية، ارباكات بسبب تراجع عطارد، امور مالية تتحسن مساء

الثور: تمر بفترة حساسة، تواجه توتر، راهن على الهدوء حتى ساعات المساء فتطل بشيء جديد ومختلف، تعزز قدراتك تستعيد الحيوية وتمارس الجاذبية خلال اليومين القادمين وتسيطر على زمام الامور.

الجوزاء: مرتاح لعلاقاتك باحد الاصدقاء، تلعب دور كبير بنجاحاتك، مساء تتعلم كيف تقلب الصفحة راجع حساباتك بهدوء وصبر وابتعد عن المواجهة لا تتوتر لاقل سبب وتاخذ الامور بمزاج وضحك، انتبه لصحتك، تتغير الامور مساء بانتقال القمر للثور

السرطان: مرتاح للتطورات، حاول التركيز على اعمالك، لا تناقش وراجع حساباتك، مساء تعقد اجتماعات وتخوض مفاوضات، تجد دعم من الاصدقاء، تبشر الفترة بارباح واعمال مالية، كن شجاع، تلتقي باشخاص من الماضي

الاسد تشعر بأن الامور سهلة امامك وتضطر لمضاعفة جهودك لمواصلة اعمالك عن طريق قانون او سفر او اتصال، مساء تغير مهم في طريقة تفكيرك وتتحمل مسؤولية تبدل اسلوبك وتتعاطى بقضية وعد، تعيش حيرة وتساؤلات، اثبت اجداراك ولا تترك مجالا لانتقادك

العذراء: تبدو مهموما تفكر بمستقبلك وعائلتك وتفكر بحسم اوضاعك، تعاني من وضع مهني او مالي وتضطر لقلب الموازين، مساء تحقق نجاح بخطواتك وتستفيد من الاجواء، تتلقى الدعم وتجد تجاوبا من بعض المشاريع، تعلن عن مشروع او تروج، الفلك يدعوك للانتباه لكل ما تقول وتفعل، تعبر عن نفسك بصراحة خاصة على صعيد عملك.

الميزان: اولوياتك في مواهبك يحمل لك نهارك تشنج على صعيد شراكة او الشركاء المهمين، تصطدم بموقف لا يروق لك بطريقة متطرفة، مساء تكسب ثقة الناس وتعزز موقعك بما يتعلق بمصير بعض الناس، يطلب منك مساعدة احتكاك ومواجهة، مرافقة مريض او استشفاء او مصالحة

العقرب: راعي ظروفك الصحية والشخصية تفاديا للارهاق، خذ اقساط متقطعة من الراحة نظرا لكثرة المسؤوليات، نظم وقتك جيدا التزاما منك بالمسؤوليات والمواعيد، عمل كثير ينتظرك، انتقال القمر لبيت الشراكة يعاكسك ويخلق لك المشاكل

القوس: ناقش بثقة ومرونة، لا ترضخ لشروط تعجيزية لا ترضيك لانك تلتفت لمسائل اولاد، دقة واتزان ومساء تنتبه لاسرتك وتعالج وضع مهني طارئ وحافظ على سلامتك وصحتك، مساء واجبات ومسؤوليات ومواعيد

الجدي: تكون جديا بمعالجة امورك، تعب صحي انتبه من التقصير والاهمال وخاصة على صعيد عائلتك او مشاكل على صعيد عائلة وتصليحات واعطال، علاقات مهنية مع محيطك، قلق مالي، كرر المحاولة اذا اردت اظهار خبرة او مهارة، مساء حظ وخبر معنوي ومادي، تكسر الروتين، سهرة ولقاء واخبار تخص الاولاد

الدلو: قوتك تكمن في منطق كلامك وحجتك وتستطيع تحصيل الحقوق، تطرح وجهة نظرك، تطور معارفك، يوم جيد للاتصالات والتنقلات، تمتلك عاطفة كبيرة، تشعر بعصبية مخيفة، تكثر مهامك العائلية، تظهر امور فيها توجيه كلام جارح في غير محله، اليومان المقبلان فيهما اشاعة السلام ضمن العائلة، تصليحات واعطال مساء

الحوت: تركز على الحسابات المالية، دافع عن مصالحك بقوة وقناعة، مساء انتبه على اموالك ولا تدفعها مستحقات، امور مالية تظهر تحتاج للدفع، لا تجرح احد مساء احتمال تعيش فترة تطلبات وتنقلات وزيارات، الفشل من الناحية المادية يتحسن وتتحسن نفسيتك