ميركل تهنئ جونسون وتتمنى مواصلة "الصداقة الوثيقة" مع لندن

جهينة نيوز:

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مشددة على أنها تريد مواصلة "الصداقة الوثيقة" مع بريطانيا وسط خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت على تويتر بواسطة المتحدثة باسمها أولريكي ديمر "اهنىء بوريس حونسون وأتمنى تعاونا جيدا. على بلدينا الاستمرار في البقاء متحدين بصداقة وثيقة".

وكانت إحدى أول تصريحات جونسون بعد انتخابه هو تنفيذ بريكست كما وعد خلال حملته في 31 تشرين الأول التاريخ الجديد المقرر بعد فشل لندن في المصادقة على اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه مع بروكسل نهاية آذار.

وفاز جونسون وزير الخارجية السابق الذي تنافس مع وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت بـ66% من أصوات 159 ألف عضو في الحزب المحافظ.

المصدر: وكالات