تأثير انتقال الشمس لبرج الأسد مع سمر عمران

لشمس بالاسد يزداد اسراف الشخص ويكون عملي يصرف على نفسه، صاظق ومخلص وخاصة مواليد برج الاسد يحبون الضوء ويبحثون عن الحقيقة، الشمس غير مضطرة لاعطائه جسم قوي وحيوية ونشاط، المريخ بالاسد يعمل ضرر، خفقان بالقلب يسبب التعب تجنب الاجهاد، مسرف اين ما حل، بحث عن القيادة والزعامة ويكون تابعا لاحد واحيانا تجده مسرفا

الحمل: رغبة بالكشف عن ابداعك بصورة بناءة او صورة مدمرة، يهتم باشكال النفس الابداعية كالرياضة او الكتابة والتمثيل والدراما، لديه قدرة على التمتع بالحياة الجديدة واعطاء السعادة للاخرين، السعادة تاتي من محاولاتك الفنية والابداعية، تكون دكتاتوري هذه الفترة يؤدي الى مخاطر غير ضرورية، تعامل مع اطفال ولكن كن حذرا من العنف معهم، الشمس ببيت حظك انتبه لبيت حظك وبيت عائلتك

الثور: الشمس بالبيت الرابع، رغبة بالتراجع عن حياة المجتمع، حياتك تكون صعبة، احد الوالدين قوي عليه جدا للاحسن او للاسوا، تتباهى ببيتك ولمعانه ترتبه، تظهر شخصيتك الحقيقية، تكون مستبد ببيتك والمستبد غير محبوب هذه الفترة تزيد العدوانية وخاصة في المنزل، اعطال وتصليحات وحنين للماضي

الجوزاء: تساعدك الشمس على نقل المعرفة التي اكتسبتها للاخرين، تهرول وراء العلم والمعرفة تشعر بالمتعة، منفتح للافكار الجديدة، رغبة ان يكون لديه دليل علمي، عقلك مبدع كامل مستقل هيمنة فكرية جديدة، تتعلم الصبر اكثر مشاجرات بسبب ايمانك انك على حق، رغبة بالتعلم تدفعك للسفر والرحلات، تنشر العنف والخلافات باماكن تواجدك

السرطان: يحب ان يكون له قيمة عالية في المجتمع، يعيش بالظل، يبحث عن القوة يجد المال، المال يأتي ويذهب بسهولة في حياته، كريم وطموح لكن مبذر وطماع، من النوع التملكي، نزاعات مع الزملاء بسبب المال، احذر من التبذير ابق عينك على الانفاق

العذراء: رغبة بخدمة الاخرين الشمس بالاسد تعمل لديك رغبة بالانعزال والانغماس والاشفاق على الذات وتبحث عن شعور بالتعاطف مع الاخرين، بالنسبة لك هي فرصة لاعادة تشكيل شخصبية سلبية متكونة من حياة سالفة، لديك ادراك عميق بانك تعيش الحياة مرة واحدة فقط تنقصك الثقة بمهاراتك، تشعر بالثقة والحنان تجاه الناس والمرضى، لديك قوة روحية تجعلك عرافا، عليك تطويرها، تلعب دور الضحية بشكل اكيد، الشمس ببيت ١٢ انتبه على احد الوالدين، مكائد ودسائس من الاخرين، وللبعض انضمام لعمل جديد

الاسد: انت خريص على نفسك بشكل كبير، تهتم بنفسك ولا تهتم بالاخرين، لديك اعمال خاصة بك تنجزها لانها مهمة لك، لست اناني لكن تهتم بنفسك مع محبتك للاخرين، تحب تسليط الاضواء عليك، تكون بمواقع النفوذ والسيطرة على الاخرين، تعتمد على نفسك، من النوع المسؤول تجاه الاخرين، احذر ان تكون ديكتاتوريا معهم، اياك والكبر والتكبر وكن اكثر تواضعا، الشمس ببرجك تعطيك نوع من نفاذ الصبر والتسرع تسبب نزاعات مع محيطك، ضغط اعصاب

الميزان: الشمس ببيت ال ١١ لديك رغبة كبيرة بالارتقاء بمستوياتك، تبحث عن افكار تفيد المجتمع، انت من النوع الذي يهتم برغباتك واهدافك، لديك قدرة على صنع الصداقة، انت من النوع المسؤول المتحرر المؤثر وذوو عقل منفتح، تفضل ان تكون انسانا بسيطا على ان تكون متجبرا، قيادي، صداقات قد تحقق لك مشروعا، لا تفرض وجهة نظرك على الاخرين، لقاءات ودعوات وعزائم وفترة مميزة للمعارف الجديدة

العقرب: لديك رغبة بخدمة الاخرين وتبحث عن النجاح لنفسك بمعزل عن الاخرين، الشمس ببرج الاسد تحب ان تكون ناجحا بشيء ما، لديك دافع كبير يدفعك للنجاح بحياتك، لديك قوة لتثير الناس لطرح امثلة، طموحاتك عالية، مناصب عليا، انتبه بعملك، للبعض فراق، بشكل سلطة ومسؤولية لك

القوس: تصر على الدليل العلمي لا يمكنك تصديق اي شيء، حكيم مفكر، تملك شخصية يحتذى بها، متسامح مع افكار الاخرين، او انك ذلك المتعصب او الدكتاتور الذي يريد ما يخبره به الاخرين، بحث عن الحقيقة والسفر، موهبة باللغات الاجنبية وثقافاتها، اسفار خطيرة، حذر بالشوارع، تجارة او ربح

الجدي: تحتاج لتحويل انانيتك لمشاركة مواردك الشخصية مع الاخرين، لديك رغبة ان تستفيد من املاك الاخرين لتحقيق منافع شخصية لك، عواطفك مستقرة لا تعكس ما بداخلك، من الصعب البوح بها، هناك نضال مستمر لتحسين الذات، ايرادات ثابتة، امكانية ميراث، لديك اهتمام بالعوالم السحرية والغيبية والباطنية، مجازفات جسدية او تفقد عملك او تعمل بعمل اخر، متاعب مصدرها مال، احذر السرقة

الدلو: احساسك بالفخر يتدخل باختيارك لشريك الزواج، لديك رغبة بالتألق الاجتماعي وحتى الارتباط، تحترم التألق، وضع الزواج علاقات مع شركاء، تتخذ المستوى الافضل، سر نجاحك هناك نزعة للبحث عن شخصية الاب الكاملة، تشكل لك تحدي كبير يجب تجاوزه، واثق من نفسك شريف طموح صادق كريم ومسامح، للبعض نزاعات مع الشركاء، شهر متعب بسبب النزاعات والخلافات

الحوت: تشعر بالحاجة لتقديم الخدمات للاخرين، تريد ان تخدم نفسك، ميل للانغماس والاشفاق على الذات، تكبر واعمال في اكثر من مكان، تفضل ان تكون موظف على ان تكون في وضع سلطة، حريص ان لا تكون طاغية في المكتب او الشركة التي تعمل بها، تسعد عندما تكون مشغولا اكثر من اوقات الفراغ، اعمال من مكان لمكان، تسليط الضوء عليك، القلق وارد وخاصة انك تريد انجاز اعمالك، تعرف كيف تسترخي، لا تترك التوتر يتحكم بك، نزاعات على صعيد الاعمال مع الزملاء، احذر التبذير، مشاكل واعطال وتصليحات، انتبه من التعب اسفل الظهر لا تحمل اشياء ثقيلة