ماغي بوغصن تخضع لعمل جراحي دقيق بالرأس

جهينة نيوز

كشف الممثل اللبناني طارق سويد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وضع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الصحي.

وقال طارق سويد في تغريدته : “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.

واضاف قائلاً: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.

ونشر موقع قناة الـLBCI اللبناني معلومات وصفها بالخاص قال فيها، “علمنا أن ماغي بو غصن قد خضعت يوم أمس الاثنين لعملية جراحية لإزالة كيس من الرأس استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح”.

واضاف الموقع: “لقد قرّر الطبيب المشرف على حالة ماغي بو غصن إجراء هذه العملية الدقيقة في رأسها بعد متابعة حالتها لحوالي مدّة سنة بعدما كانت قد ألغيت العملية سابقاً” مشيراً إلى أن ماغي بو غصن ستبقى في العناية الفائقة لغاية يوم غد الأربعاء، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، منوها الى أن بو غصن ستحتاج للراحة لمدة قد تصل إلى شهرين بعد هذه العملية الدقيقة.

وكانت بوغصن قد نشرت قبل عدة أيام عبر فيسبوك صورة لها ارفقتها بتعليق ربما يدل على حالة مرضية تمر بها جاء فيه: “احلى رحلة هي الحياة…قديش فيها محطات سعيدة وناس حلوة….وأحلى شي فيها انتو❤️بحبكن من قلبي