لافروف يدافع عن "ترامب" و ايران

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عددا من السياسيين في الولايات المتحدة ما يزال يريد حل مشكلة إيران عسكريا، لكن موسكو ترى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يشاركهم هذه الفكرة.

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام أميركا اللاتينية وقناة "آر تي": "عدد كبير من "الرؤوس الساخنة" في واشنطن يريد حل المشكلة مع إيران عسكريا، نحن لم نشعر بأي رغبة في هذا الصدد من قبل الرئيس دونالد ترامب، لا أشعر أنه يشاركهم مثل هذه الآراء".

وأضاف "لكن لسوء الحظ، لا يزال العديد من السياسيين الأمريكيين يحملون هذه الفكرة، وأنا أعتقد أن هذا سيكون تطورا خطيرا للغاية للأحداث".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد أنشطتها النووية، التي اعتبرها الغرب لوقت طويل غطاء لتطوير قنابل ذرية، مقابل رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

و في ذات السياق أعلن وزير الخارجية الروسين سيرغي لافروف إنه يجن أن تكون إيران جزءا من حل مشكلة الأمن في الشرق الأوسط ، وألأا تكون متهما في كل ما يحدث

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام " أنا مقتنع أن إيران يجب أن تكون جزءا من حل المشكلة في المنطقة ،وألا يجب اعتبارها المتهم الرئيسي في كل ما يحدث.. منذ فترة طويلة ونحن نروج لفكرة أن تبدا دول الخليج – كل من العرب وإيران في الاتفاق على عملية بناء الثقة والشفافية في المجال العسكري بدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، اعتقد أنه في النهاية لا مفر منذلك".