فلسطين تشيع المناضل العروبي الكبير بسام الشكعة

جهينة نيوز:

شيعت جماهير غفيرة مساء اليوم جثمان المناضل بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق عن عمر ناهز الـ90 عاماً.

و وشارك في تشييع جثمان المناضل الشكعة حشد غير من الشخصيات الاعتبارية والوزراء والمحافظين وقيادات من الصف الاول بالفصائل الفلسطينية ورؤساء المجالس المحلية بالإضافة الى عدد من القيادات العربية والنواب العرب في الداخل الفلسطيني والجولان السوري المحتل.

ونقل جثمان الفقيد الراحل من مستشفى نابلس التخصصي الى بيته في منطقة المخفية، ومن ثم نقل الى الجامع الحنبلي بالبلدة القديمة للصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

وأجمعت العديد من الشخصيات المشاركة بتشييع الجثمان على ان رحيل الشكعة خسارة للقضية الفلسطينية التي عاش الراحل من اجلها وبذل التضحيات في سبيلها.

وقال النائب العربي أحمد الطيبي أن الشكعة كان رجلا شجاعا وقائد شامخا، بترت ساقاه لكنه بقي ملتصقا بالأرض وقضية شعبه ووطنه، عنيدا مثابرا معتدا بنفسه وبشعبه.

واشار الى انه كان أحد اعمدة لجنة التوجيه الوطني، وكان مدافعا قويا عن وطنه، ولهذا حاول الاحتلال اغتياله، مبينا أن تلك الفترة هي فترة مشرقة في تاريخ النضال الفلسطيني، وكان هو أحد أبرز رموز تلك الفترة.

و يذكر ان المناضل بسام الشكعة كان الرئيس الفخري للجنة التضامن مع سورية في فلسطين المحتلة.