إيفانكا ترامب تواجه عاصفة سخرية بسبب "رئيس وزراء كينغ ستون"

جهينة نيوز:

تندر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، بعد ارتكابها خطأ في الكتابة خلال تهنئتها لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون.

وبدل أن تكتب ابنة ترامب كلمة "كينغدوم" (المملكة المتحدة)، كتبت اسم إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة في الكمبيوتر "كينغستون".

ورغم تدارك إيفانكا للغلطة، حيث صححت تغريدتها بعد وقت قصير وكتبت "المملكة المتحدة"، إلا أن الأوان كان قد فات، حيث قام العديد بتصوير التغريدة الخاطئة وأعادوا نشرها.. وكتب أحدهم: "لقد رأيناك".

وأعادت هذه الزلة "التويترية" إلى الأذهان خطأ مشابها ارتكبه قبل نحو شهر والدها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما هنأ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وأطلق ترامب على الأمير تشارلز لقب "أمير الحيتان" ( Prince of Whales) بدلا من "أمير ويلز" (Prince of Wales)، عندما تحدث في تغريدته عن رحلته إلى بريطانيا والاجتماعات مع القادة الأوروبيين.

وكالات