ضاحي خلفان: لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟

جهينة نيوز:

تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر "تويتر"، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران.

وقال خلفان: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

ورد مغردون على ضاحي خلفان، فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

و يذكر أن دونالد ترامب اهان الملك السعودي عدة مرات و وصف بعض حكام الخليج بالبقر الذي يجب حلبه حتى يجف و ذلك على الرغم من ان العملة الامريكية لا قيمة لها بدون نفط و اسواق الخليج.