الدفاع الروسية: الرادارات الطائرة تقوم بتوجيه الدورية المشتركة الروسية-الصينية

جهينة نيوز:

أعلن قائد الطيران بعيد المدى بالقوات الجوية الروسية، الفريق سيرغي كوبيلاش، اليوم الثلاثاء، أن الرادارات الطائرة الروسية والصينية قامت بتوجيه الدورية المشتركة للقاذفات الاستراتيجية.

وذكرت سبوتنك عن كوبيلاش قوله: "قامت تشكيلات الطيران المكونة من حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" وقاذفتين استراتيجيتين صينيتين من طراز "هون-6 كيه" بتنفيذ الطلعات من خلال مسار معد مسبقا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وقامت المقاتلات وطائرات التوجيه والسيطرة من طراز "إيه-50" و"كونغ-دجينغ-2000" بأعمال التحكم في القاذفات الاستراتيجية".

هذا وكانت كوريا الجنوبية قد زعمت أن طائرات روسية قد اخترقت مجالها الجوي، في الوقت الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين تابعتين لكوريا الجنوبية من طراز "إف 16" قامتا بمناورات وشكلتا تهديدا لسلامة قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو 95" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها كوريا الجنوبية منع الطائرات الروسية من التحليق فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.