سلاح الجو المسير اليمني يصيب قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بالشل التام

جهينة نيوز:

أدت عمليات استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير بالسعودية بطائرات قاصف k2 صباح اليوم إلى إصابة القاعدة بالشلل التام.

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد” يحيى سريع” أن قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط أصيبت بالشلل التام بعد العمليات المتواصلة لسلاح الجو المسير والتي استهدفت الرادارات ومخازن الأسلحة ومواقع حساسة، مشيرا إلى أن القاعدة تعتبر أهم القواعد العسكرية التي تنطلق منها معظم العمليات العدائية باتجاه الأراضي اليمنية وهناك حالة إرباك كبيرة لدى العدو بعد فشل كل المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية على التصدي لأي عملية من عمليات سلاح الجو المسير.

وأوضح العميد ” سريع ” أن العدو اضطر إلى نقل وسائل التحكم والسيطرة إلى قواعد عسكرية أخرى لتصبح منطلقا جديدا للعمليات العدائية على شعبنا ظنا منه أنها أصبحت بعيدة المنال وفي مكان آمن من استهدافنا لكنها مرصودة وقد أصبحت ضمن الأهداف الهامة التي ستطالها اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية بإذن الله ولن تكون في مأمن ما دام العدوان والحصار مستمرا على شعبنا اليمني العظيم.

موقع انصار الله