إصدار دليل الحجر الصحي لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية

جهينة نيوز:

أصدرت مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم دليل الحجر الصحي النباتي لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية بهدف تنظيم الاستيراد وفقا للمعايير الدولية وتنظيم التصدير وفقا لمتطلبات الصحة النباتية ومنع انتشار وانتقال الآفات الحجرية من منطقة إلى أخرى.

مدير وقاية النبات في الوزارة فهر المشرف بين أن الدليل يتضمن معلومات ستوزع على المستوردين والمصدرين وهي التعريف بالحجر الصحي النباتي والحالات التي تعتبر فيها الشهادة الصحية النباتية ملغاة ومتطلبات الاستيراد من الناحية الصحية النباتية وكيفية الحصول على إذن الاستيراد الحجري بالنسبة للنباتات والمنتجات النباتية والبذور الزراعية ومواد الإكثار إضافة إلى متطلبات التصدير والإجراءات المتبعة عند وصول الإرسالية الخاضعة للحجر الصحي النباتي.

وبين المشرف أن المواد المحظور استيرادها حجريا والمذكورة ضمن الدليل شملت التربة الزراعية والرمل والأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي أو حيواني وإرساليات النباتات المزروعة في تربة بلد المنشأ او خلطة ترابية “تربة ورمل ومادة عضوية” باستثناء الواردة بغرض المعارض الزراعية المتخصصة ومعرض الزهور والمنشآت السياحية وبموافقة مسبقة.

وأشار مدير وقاية النبات إلى أنه بموجب الدليل يمنع استيراد النباتات والمنتجات النباتية المحورة وراثيا والإرساليات النباتية بواسطة الطرود البريدية باستثناء الجهات الرسمية والعلمية وبموافقة مسبقة من الوزارة على أن تخضع للفحص أصولا.