برونزية ثالثة لمنتخب سورية للتايكواندو في بطولة آسيا

الثلاثاء, 23 تموز 2019 الساعة 17:31 | رياضة, رياضات أخرى

برونزية ثالثة لمنتخب سورية للتايكواندو في بطولة آسيا

جهينة نيوز:

حقق منتخب سورية للتايكواندو ميدالية برونزية ثالثة في بطولة آسيا المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت البرونزية الثالثة بفئة الناشئات عبر اللاعبة آية مبارك بعد تغلبها على لاعبة الهند في دور 16 وفوزها على لاعبة الإمارات في دور 8 وتأهلها إلى المربع الذهبي وخسارتها مع لاعبة أوزباكستان ضمن الدور قبل النهائي.

وكان منتخبنا حقق برونزيتين في البطولة أمس بفئة الشباب والشابات عبر محمد سلامة بعد تغلبه على لاعب الصين في دور 8 وخسارته مع لاعب إيران بطل آسيا في المربع الذهبي وعبر اللاعبة شمس أحمد بعد خسارتها في المربع الذهبي مع لاعبة تايبه.


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