تعرف على شروط المسابقة ... آلاف فرص العمل في الموارد المائية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الموارد المائية أنها ستجري مسابقة واختباراً لتعيين واستخدام 3106 عمال للعمل لدى الجهات المرتبطة بها في عدد من المحافظات.

ويتضمن إعلان المسابقة الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إجراء مسابقة لتعيين واستخدام 909 عمال من الفئتين الأولى والثانية منهم 461 عاملاً بصفة دائمة و448 بموجب عقود سنوية إضافة إلى 2197 عاملاً من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة منهم 820 بصفة دائمة و1377 بموجب عقود سنوية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك في المسابقة أو الاختبار إلى تقديم الطلبات في الجهة العامة المراد العمل لديها اعتباراً من يوم الأربعاء 21 آب القادم ولغاية يوم الأربعاء 25 أيلول.

كما دعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل والشروط والأوراق المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.