إعلان أسماء الدفعة الثالثة من المقبولين في المنح الدراسية الهندية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الدفعة الثالثة من المقبولين في المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات باستثناء الطبية للعام الدراسي 2019-2020.

ودعت الوزارة في إعلانها اليوم الطلاب المقبولين إلى تحضير جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الفيزا والمذكورة على موقع السفارة الهندية بدمشق على أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر.

وأشارت إلى أنه على الطلاب المقبولين والذين لن يتمكنوا من الالتحاق بالمنحة أو يوجد خطأ في قبولهم الجامعي إعلام الوزارة بشكل رسمي عبر بريدها الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه يوم الخميس 1-8-2019 الساعة التاسعة صباحاً وإلا يفقدون حقهم في التقدم إلى أي إعلان تبادل ثقافي عن طريق وزارة التعليم العالي.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في الخامس عشر من الشهر الجاري أسماء الدفعتين الأولى والثانية من المقبولين في هذه المنح.

يذكر أن 740 طالباً وطالبة تقدموا إلى هذه المنح البالغ عددها 500 والتي أعلنت عنها الوزارة في العاشر من نيسان الماضي وتتضمن إعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي على أن يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.