تسليف الحسكة يمنح 565 قرضاً لذوي الدخل المحدود

جهينة نيوز

بلغ عدد قروض ذوي الدخل المحدود التي منحها فرع مصرف التسليف الشعبي في الحسكة منذ تفعيلها في حزيران الماضي 565 قرضا.

وأشار مدير فرع المصرف عبد الحكيم خليف في تصريح لمراسل سانا إلى أن استقبال طلبات الراغبين بالحصول على القروض من العاملين في الدولة بدأ منتصف شهر حزيران الماضي بعد توقفها لمدة ثماني سنوات وتمت المباشرة بعمليات الصرف في الأول من شهر تموز الجاري لافتا إلى الإقبال الكبير من العاملين ذوي الدخل المحدود على هذه القروض.

وأكد الخليف استمرار استقبال طلبات الراغبين بالحصول على القرض وبسقف يصل إلى مليون ليرة يتم سدادها على مدى ستين شهرا لافتا إلى أن قيمة إجمالي القروض الممنوحة منذ بداية عمليات منح القروض بلغت 208ر507 ملايين ليرة سورية للعاملين ضمن مدينة الحسكة.

وكان فرع المصرف توقف عن منح القروض خلال السنوات الماضية جراء انقطاع خدمات الإنترنت والربط الشبكي بين الفرع والإدارة المركزية.