الأطباء يكشفون فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

جهينة نيوز

قام علماء معهد ” كارولينسكا السويدي ” بدراسة تعود إلى أكثر من نصف قرن تابعوا وراقبوا خلالها المرضى في مستشفيات بريطانيا حيث شملت حوالي مليون مريض .

ومن خلال متابعة هذه الحالات تبين أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى ( A ) هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان .

وتوصل الباحثون بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى أن الذين لديهم فصيلة الدم الثانية يصابون عادة بسرطان المعدة .. أما الذين لديهم الفصيلة الثالثة والرابعة فهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس .

وفي دراسات سابقة وجد خبراء المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن أصحاب أول فصيلة دم هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة ومختلف أشكال التقرحات .

ووفقا للأطباء فإن السبب الرئيسي لتطور وانتشار الأورام السرطانية هو الكحول والتدخين وكذلك تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات .