محررة مجلة" فوغ" تمتدح ميشيل أوباما على حساب ميلانيا ترامب.. فما السبب؟

جهينة نيوز

سُئلت محرّرة مجلّة "فوغ" (Vogue) العالميّة السيّدة آنا وينتور (69 عاماً) عن رأيها بملابس السيدة الأولى الحاليّة، ميلانيا ترامب (49 عاماً)، التي ارتدتها خلال زيارتها الرسميّة للمملكة المتحدة الشهر الماضي، لكن تجنّبت وينتور السؤال وتكلّمت عن السيّدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما (55 عاماً).

فقالت: "أعتقد أن السيدة الأولى ميشيل أوباما نجحت في كل قرار اتخذته يتعلّق بالأزياء"، وفقاً لموقع "الدايلي ميل".

وواصلت الصحفية الحديث عن ميلانيا خلال رحلتها، قبل أن تسأل عن رأي آنا بشأن اختياراتها للأزياء من جديد، فعلّقت: "أرادت ترامب أن تُعتبر كسفيرة للأزياء البريطانية خلال رحلتها إلى المملكة المتحدة، فهل تقدّرين ذلك؟".

فتجاهلت وينتور السؤال من جديد وأعادت التحدّث عن السيّدة الأولى السابقة وعن خياراتها الناجحة. ثمّ أضافت: "لطالما دعمت أوباما المصممين الأميركيين الشباب. في الواقع، دعمت المصممين في كل أنحاء العالم".

وقبل أن تنهي المقابلة بلطف، قالت آنا: "كانت أفضل سفيرة لهذه البلاد لأسبابٍ عدّة، وبالطبع، يتخطّى الموضوع الموضة".