حلب الأولى حتى تاريخه في زراعة القطن والبطاطا

جهينة نيوز

بين المهندس عبد المعين قضماني أن مجموع ما تمت زراعته من محصول القطن حتى تاريخه وصل إلى أكثر من 33285 هكتاراً من أصل أكثر من 73680 هكتاراً خطط له, إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 45% تقابلها زراعة أكثر من 49626 هكتاراً العام الماضي.

وأشار القضماني حشب صحيفة تشرين إلى أن أكبر مساحة زراعة قطن خلال الفترة الأخيرة تمت في محافظة حلب التي زرعت حتى الآن 1414هكتار قطن من أصل 11500 هكتار بنسبة تنفيذ 12% تقابله زراعة 641 هكتار العام الماضي تليها الغاب التي زرعت 294 هكتار من أصل أكثر من 2500 هكتار بنسبة تنفيذ 12% تقابله زراعة 136 هكتار قطن العام الماضي .

من جهة أخرى أشار القضماني إلى أن تتبع زراعة محصول البطاطا للعروة الربيعية للموسم الحالي وصل حتى تاريخه إلى أكثر من 16773 هكتاراً من أصل أكثر من 19,6 ألف هكتار خطط له بنسبة تنفيذ 85%, مشيراً إلى أن أعلى مساحة زراعة للعروة الشتوية كانت في محافظة حلب التي زرعت أكثر من 3774 هكتاراً من أصل أكثر من 4400 هكتار خطط له بنسبة تنفيذ 84% تليها محافظة إدلب التي زرعت أكثر من 3185 هكتاراً من أصل أكثر من 3,4 آلاف هكتار تم التخطيط له بنسبة تنفيذ 93% تليها محافظة طرطوس التي زرعت أكثر من 2412 هكتاراً من أصل 2,5 آلاف هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 96% تليها محافظة حماة التي زرعت أكثر من 3468 هكتاراً من أصل أكثر من 4000 هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 86 % تليها محافظة درعا التي زرعت 1600 هكتاراً من أكثر من 950 هكتاراً تخطيطاً بنسبة تنفيذ 163 % يليها الغاب الذي زرع أكثر من 1230 هكتار بطاطا من أصل 2400 هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 51 % تليها محافظة حمص التي زرعت أكثر من 1068 هكتار بطاطا من أصل أكثر من 1400 هكتار بطاطا بنسبة تنفيذ 75%.

وعن زراعة البطاطا للعروة الصيفية بين القضماني أن مجموع المساحة المنفذة حتى تاريخه وصلت إلى 1267 هكتاراً من أصل 1345 تخطيطاً بنسبة تنفيذ 94 %, لافتاً إلى أن أعلى نسبة تنفيذ كانت في محافظة ريف دمشق التي زرعت أكثر من 1213 هكتاراً من أصل 1290 هكتاراً تخطيطاً بنسبة تنفيذ 94 %.