فيلم "The Lion King" يتخطّى التوقعات... نجاح كبير وأرباح هائلة

جهينة نيوز

حقّق الفيلم الجديد لشركة "ديزني "The Lion King" نجاحاً كبيراً بعد أن أُطلق في صالات السينما في عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر".

في الواقع، حصدت الطبعة الواقعيّة الجديدة لفيلم الرسوم المتحركة الذي يعود إلى عام 1994 حوالي 185 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي، ما يجعله المتصدر في قائمة الأفلام لشهر تموز، فتجاوز أرباح "Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2" التي وصلت إلى 169.1 مليون دولار في عام 2011.

وخلال عرضه السينمائي العالمي وبعرضه الاستثنائي في الصين، وصلت إيرادات فيلم “The Lion King” إلى 531 مليون دولار، علماً أنّ 36 في المئة منها تعود إلى بطاقات العرض ثلاثيّ البعد.

ويُذكر أنّ الفيلم دفع كل من رواد السينما والناقدين على التعبير عن رأيهم. وظهر تقييم الناقدين عبر موقع تقييم الأفلام “Rotten Tomatoes” بنسبة 55 في المئة، وتقييم المشاهدين بنسبة 89 في المئة الذي يعكس نتائج النسخة الجديدة لفيلم "Aladdin" الذي حصل على نسبة 56 في المئة من تقييم الناقدين، وعلى نسبة 94 في المئة من تقييم المشاهدين.

ويدلّ الفرق الشاسع بين نسبة تقييم الناقدين ونسبة تقييم المشاهدين على النجاح المستدام لأفلام "ديزني" التي أُطلقت خلال هذا العام.