الدفاع الروسية تنفي انتهاك قاذفاتها حدود الدول الأخرى فوق بحر اليابان

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلتين تابعتين لكوريا الجنوبية من طراز "إف 16" قامتا بمناورات وشكلتا تهديدا لسلامة قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو 95" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

ووفقا لتقرير نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء قامت قاذفتان من طراز "تو 95" تابعة لقوات الفضاء الروسية بتنفيذ رحلة جوية مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وفوق منطقة جزر توكتوي (تاكيشيما)، اقتربت مقاتلتين من طراز "إف 16" تابعتين لكوريا الجنوبية من الطائرة الروسية لتقوم بمناورات إستفزازية، وخلقوا تهديدا لسلامة الطائرة.

وأطلقت القاذفات الأفخاخ الحرارية خلال تنفيذ المناورة.

وأكدت الوزارة ببيانها بأن مسار رحلة القاذفتين الروسيتين لم يتغير وفقا للوائح الدولية وعلى مسافة تزيد عن 25 كيلومترا من جزر توكتوي دون انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها كوريا الجنوبية منع الطائرات الروسية من التحليق فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

كما ودحضت وزارة الدفاع مزاعم "النيران التحذيرية" من قبل المقاتلين الكوريين الجنوبيين، مضيفة بأنه إذا شعر الطيارون الروس بتهديد أمني، فإن الإجابة ستكون سريعة.

المصدر: سبوتنيك