تدهور الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي

جهينة نيوز

يعاني الفنان فاروق الفيشاوي أزمة مرضية شديدة أصابته خلال الأيام الماضية نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي يعانيه.

نقل الفيشاوي خلال الأيام الماضية إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة للعلاج، لكن الأطباء لم يجدوا نفعاً من وجوده في المستشفى فسمحوا له بمغادرته والبقاء في المنزل.

وذكرت مواقع صحفية أن أسرة الفيشاوي في حالة نفسية صعبة بسبب مرض الممثل القدير، وعلى رغم تأكيدهم تحسن صحته إلا أنهم قرروا عدم مغادرة المنزل.

كان الفيشاوي أعلن في شهر تشرين الأول الماضي عن إصابته بمرض السرطان، في أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحاً أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمرّ.

يُذكر أن الفيشاوي شارك أخيراً في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني والتي انطلق عرضها في شهر شباط الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبدالغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي، وتقرّر خلال الساعات الماضية استبدال الفنان أحمد فؤاد سليم به، نظراً لحالته الصحية.