مانشستر يونايتد يستعين بنجمه السابق لتطوير فريقه

الثلاثاء, 23 تموز 2019 الساعة 10:26 | رياضة, كرة القدم

مانشستر يونايتد يستعين بنجمه السابق لتطوير فريقه

جهينة نيوز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي امس الاثنين، أنه قام بتصعيد نيكي بات، لمنصب جديد كرئيس لإدارة تطوير أداء الفريق الأول على أن يرفع تقاريره مباشرة للمدرب الأولي غونار سولشاير.

وتمت ترقية لاعب الوسط السابق لمنتخب إنجلترا، والذي لعب 387 مباراة مع يونايتد، لهذا المنصب من منصبه السابق كرئيس لأكاديمية الناشئين ليساعد على "صياغة مسيرة سلسة للاعبين الشباب الذين يسعون للارتقاء للمستوى التالي".

وقام يونايتد الذي أنهى الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، بتصعيد نيك كوكس ليتولى منصب رئيس أكاديمية الناشئين بدلا عن بات.

المصدر: رويترز


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا