بومبيو: نعمل على بناء تحالف دولي من جميع أنحاء العالم لحراسة مضيق هرمز

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيشمل دول من جميع أنحاء العالم.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة " دبل يو في تي في التاسعة ": "نعمل على تغيير سلوك قادة جمهورية إيران الإسلامية، ونحن بصدد تشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل الحفاظ على هذه الممرات البحرية مفتوحة".

وأضاف :" سيشارك بهذا التحالف دول من كل أقطار العالم".

واحتجزت إيران الناقلة "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، السبت الماضي، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، في وقت سابق".