تأهيل 8 سدود في 6 محافظات والتعاقد على تأهيل عدد آخر

جهينة نيوز

تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتأهيل عدد من السدود يصل الى 8 سدود في 6 محافظات سورية بالاضافة الى التعاقد على تأهيل عدد آخر من السدود المنتشرة في انحاء مختلفة من القطر وذلك بهدف تأمين مياه الشرب والري للسكان .

وبين الدكتور كمال الدين لصحيفة تشرين أن هناك ثلاثة سدود قيد التأهيل حالياً في محافظة درعا وهي سد (الشهيد باسل الأسد - سحم الجولان) وهو سد ركامي الغاية منه الري، يبلغ الحجم التخزيني 20 مليون م3 ارتفاع السد 29 م يروي مساحة / 1800 / هكتار حيث تم فور تحرير منطقة السد الكشف الفني عليه وتبّين وجود تخريب حاصل في قمة السد والوجه الأمامي وجدار الحماية ناجم عن الاعمال الارهابية ، وتم بشكل عاجل إنجاز تقييم فني للسد وبناءً عليه أعد فنيي الهيئة الإضبارة الفنية لتأهيل قمة السد ليكون جاهزاً للتخزين والاستثمار، وبعد التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تمت المباشرة بأعمال التأهيل بكلفة تبلغ حوالي /50/ مليون ل.س. كما تم اتخاذ الاجراءات الاسعافية اللازمة لضمان عمل مأخذ الري وتأمين المياه للمزارعين ومعالجة المفرغ ( بئر الدخول + غرفة السكورة + تحويل المأخذ العلوي ).

اما السد الثاني في محافظة درعا فهو (سد عدوان) وهو سد ترابي غضاري متجانس الغاية منه الري ويبلغ تخزينه الأعظمي 5.85 ملايين م3 و ارتفاعه 16م يروي مساحة / 700 / هكتار. حيث تم الكشف الفني عليه فور تحريره وتبيّن وجود أضرار في جسم السد، وتم تنفيذ رفع طبوغرافي لجسم السد لحصر الأضرار الموجودة و يتم حالياً إعداد إضبارة فنية تنفيذية لأعمال التأهيل من قبل كوادر الهيئة.

والمشروع الثالث في محافظة درعا هو مشروع تأهيل سد( درعا الشرقي) وهو سد ترابي متجانس الغاية منه الري ويبلغ الحجم التخزيني الأعظمي 15 مليون م3 ارتفاعه 35 م، يروي مساحة / 1200 / هكتار، حيث تم إعداد إضبارة اعادة تأهيل إسعافية لتأهيل المصارف المطرية على قمة السد، وسيتم إعداد اضبارة تأهيل شاملة للسد ومنشآته بالإضافة إلى دراسة الجسر البيتوني الواصل بين الطريق وقمة السد التي تستخدم كطريق للمركبات المختلفة .

تأهيل 5 سدود في 5 محافظات

كما يجري تأهيل (سد الرقاد ) في محافظة القنيطرة بحجم تخزين /9.2/ م.م3 ، وارتفاع /23/م وهو مخصص لري / 900 / هكتار. وفور تحرير منطقة السد تم الكشف الفني عليه و إعداد الدراسة الفنية لإعادة تأهيل قمة السد و التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ التأهيل لقمة السد بكلفة /41/ مليون ل.س، كما تم اتخاذ إجراءات إسعافيه لتمرير الموجة الفيضانية حفاظاً على سلامة السد.

وهناك مشروع اعادة تأهيل (سد الضمير) في محافظة ريف دمشق و هو سد ترابي غير متجانس بارتفاع /15.5 م / ، بحجم تخزيني 2.15 مليون /م3، الغاية منه درء الفيضان عن مدينة الضمير و سقاية المواشي ، تم اعداد اضبارة اعادة تأهيل السد كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السد وتحويل الواردات المائية باتجاه الوديان الرئيسية، وتم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ المشروع وهو قيد المباشرة.

وكذلك مشروع تأهيل (سد الحفة ) في محافظة اللاذقية وهو سد بيتوني بحجم تخزين 2.5 مليون م3 وارتفاعه 26.4 م الهدف منه تأمين مياه الشرب حيث تم إعداد دراسة لمشروع تأهيل السد والتعاقد مع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية على التنفيذ.

ومشروع تأهيل (سد تلدو) في محافظة حمص بارتفاع 21 م حجم التخزين التصميمي 15.144 م3 يهدف لري /2000/ هكتار، وتم إعداد دراسة لمشروع صيانة اسعافية للسد ومن ثم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية للمباشرة بالمشروع وأنجزت كافة أعمال الصيانة والسد حالياً قيد الاستثمار .

ومشروع صيانة سد (العلباوي) في محافظة حماة وهو سد ترابي متجانس بحجم تخزين 1.41 مليون م3 وارتفاع 13.5 م ، الهدف منه سقاية المواشي وري / 100 / هكتار وتم إعداد الإضبارة الفنية التنفيذية لتعزيل /15000/ متر مكعب (كمرحلة أولى) من الطمي من بحيرة السد و فتح المفرغ بحيث يمكن إعادة الاستفادة من السد لأغراض الري والمساعدة في عودة الأهالي المهجرين إلى المنطقة.

5 سدود قيد التعاقد وهناك مجموعة من السدود المدروسة والجاهزة للتعاقد وهي : سد مرقية ( طرطوس ): وهو سد ترابي بنواة غضارية، حجم التخزين/98/ مليون م3 الهدف منه تأمين مياه الشرب وري 1000هكتار، الاضبارة الفنية مدروسة وجاهزة للتنفيذ وتقوم الهيئة حالياً بتحديث إضبارة الاستملاك لبحيرة السد وحرمه، سد الحصين (طرطوس ): حجم التخزين الأعظمي 63 مليون م3 مخصص لأغراض الشرب والري، سيتم تحديث إضبارة الاستملاك المقالع اللازمة لتنفيذ السد، وسد عين الكبيرة في طرطوس الذي يقع على نهر أبو يابس - صافيتا يهدف لتخزين 2.1 مليون م3 مخصص لأغراض الشرب .- مشروع سد وطى الخان في اللاذقية بحجم تخزين /1,6/ مليون م3 لتأمين مياه الشرب وإرواء مساحة /300/ هكتار تم اعداد الاضبارة الفنية الخاصة به، ومشروع سد شقرا في اللاذقية بحجم تخزين /1.52/ مليون م3، ويهدف لتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية وإرواء مساحة /300/ هكتار.