اصدار نظام التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران.. المدير: لا واسطة بعد اليوم!

جهينة نيوز

أصدر وزير النقل علي حمود قراراً تضمن وضع الأسس والضوابط الناظمة لعملية التمثيل الخارجي في مكاتب مؤسسة الطيران العربية السورية.

ومن الشروط العامة الواجب توفرها في المرشحين لإشغال الوظيفة وفقاً للقرار رقم825 توفر المؤهلات الشخصية من حيث أهلية القيادة واستيعاب المهنة والإنتاج والسلوك الحسن التصرف واللباقة وألا يكون صدر بحقه عقوبة مسلكية تتجاوز عقوبة الحسم من الأجر، فما فوق خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ الإعلان على ألا يتجاوز سن 57 من العمر. وأن يجيد استخدام الحاسوب ولاسيما البرامج المستخدمة في أعمال المؤسسة أن يكون بريء الذمة في حسابات المؤسسة.

وحدد القرار شروط الترشيح لإشغال وظائف المراكز الخارجية في المؤسسة لكل مسمى وظيفي وفقاً لعدد السنوات في المؤسسة على الأقل وعدد سنوات الخدمة في المسمى الوظيفي على الأقل.

وحدد القرار المدة القصوى للإيفاد ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد وأنه لا يجوز إعادة ترشيح الموفد سابقاً إلا بعد انقضاء مدة خدمة فعلية في المؤسسة لا تقل عن ضعف مدة إيفاده السابق ولمرة واحدة فقط خلال كامل خدمته، على ألا تتجاوز سنوات إيفاده كاملة ست سنوات وألا يكون إيفاده على حساب عامل لم يوفد سابقاً، وفي حال الحاجة حصراً، وأن يكون شغل بعد عودته إحدى الوظائف التالية (عضو مجلس إدارة، مدير، معاون مدير، رئيس دائرة، رئيس فئة أعلى فما فوق لوظيفة مدير محطة).

وأوضح القرار أنه لا يقبل ترشيح من رسب دورتين من دورات الترشيح للوظيفة. وأن المرشح الناجح والمقبول ضمن العدد اللازم والمحدد والذي لم يتم إيفاده أو أعيد من الإيفاد خلال مدة إيفاده الأساسية لأسباب خارجة عن إرادته، يحتفظ بحقه في الإيفاد في حال شغور مركز خارجي خلال المدة المتبقية لإيفاده فقط، إضافة إلى أنه لا يجوز نقل الزوجين العاملين في المؤسسة لشغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي في وقت واحد، أو في أوقات متتالية.

وعن أهمية هذا القرار بينت المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري لـ«الوطن» أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية في العمل الإداري وإنهاء أي تدخل بشري في عمليات التعيين في مكاتب التمثيل الخارجي، بعد أن كان وفق نظام العمل السابق يتم التدخل بنسبة 30% من الإدارة، ويهدف القرار الجديد إلى إعادة تقييم كوادر التمثيل الخارجي لتصبح أكثر خبرة وديناميكية وتأهيلاً للقيام بالدور المطلوب منها.

وأوضحت النوري أنه سيخضع جميع كوادر التمثيل إلى دورة قادمة، لأن القائمين على رأس عملهم الآن لم يتم التمديد لهم وبالتالي كل من تنتهي مهمته ستطبق عليه الشروط الواردة في هذا القرار، ومن تنطبق عليه الشروط ويحقق علامات الاختبار المطلوبة سيكون من ضمن فريق العمل في التمثيل الخارجي، مضيفة: بهذا القرار نستطيع القول إننا ابتعدنا كليا عن الشخصنة في تعيين أي من كوادر المؤسسة في التمثيل الخارجي.

إلى ذلك اصدر وزير النقل قراراً كلف بموجبه ميمون يونس عبد الرحيم معاونا لمدير عام مؤسسة الطيران العربية السوية، وهو من كوادر المؤسسة وبدأ العمل فيها منذ عام 1994، يحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة تشرين.