أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 23 تموز: محب للعلم ناجح وقادر على حمل عدة شهادات معا، تحب النقاش اجتماعي عصبي أمام من يضغط عليك جهودك وطاقتك عالية والأولوية والحب العظيم بحياتك لعائلتك، عندك طاقة وقوة عالية، حركة ورحلة ومشروع تجاري جديد، تصدي لمهمة صعبة، تحسن بالمال، وقوع بالتغيير، قصة حب لمن وضعه يسمح ، للبعض علاقة عدم استقرار، حظ سعيد

الحمل: تتحقق أمنيتك وتحصل على فرصة تدعم مؤهلاتك، تقوم بمشاركة وتقوى الحظوظ، يوم مناسب لتكرار محاولاتك ومتابعة جهودك خاصة ان القمر ببرجك تتحرر من قيد، اغتنم الفرصة نشاط شعبي مهم وقوي ن قوي قبلك لتحصل على مكافأة وحاول ان تكون هادئ وتفام مع الشريك

الثور: أفكارك اليوم غير عادية ومناخ ليس مناسب أبدا لأي انطلاقة ممكن الأرق نتيجة تفكير طويل هو السبب بما تشعر، اليوم تجنب أي عمل معقد نتيجته تكون سلبية كن حذر من خيبات الأمل، وانتبه على صحتك .

الجوزاء: تتحقق أمنيتك، وتحصل على فرصة تدعم مؤهلاتك، تقوم بحلة وتشارك الاصدقاء، اليوم تضع شروطك واعتباراتك، تترك انطباع جيد، اجواؤك فيها اتفاقية سواء في عمل او مهمة تنفذها بطريقة غريبة، لا تصل لاشياء تناسبك، تعلم أن تصغي للشريك واسمع رايه، تلبية دعوات

السرطان: اليوم حاول المحافظة على هدوئك لأنك مضغوط نسبيا لحظات متوترة على صعيد مهني، اليوم أقل حظا حاذر من المحيطين وتجنب الخلاف مع المحيطين، اذهب باكرا الى عملك وأعط الاولوية لتقلبات مهنية او صحية او مرافقة مريض، اظهر فرحك بأصدقائك ولا تتردد، تستطيع اخذ المبادرة

الاسد: يوم جيد للحركة والاتصالات والتواصل للمسؤولية والغرباء، تتغير الظروف لمصلحتك، تبدأ مرحلة جديدة وتطوي صفحة، تنطلق، تغيير بمظهرك، فترة تقييم وتموضع، يتوجب عليك تعزيز مكانتك، حركة فيها نشاط وديناميكية قد تكون مساعدة او استقبال زوار او توديع، اوراق ومعاملات، عنوان نهارك تغييرات وانفراجات

العذراء: تؤمن بالميزانية لضمان مالك، تركز على هدفك، الحذر ضروري لانك تتمتع بافكار، تستاء من خلاف على صعيد شخصي بقصة مالية، مال عن طريق استرداد دين او فواتير، عودة من سفر او قد تفعل شيئا يشعرك بالسعادة، تشعر بالوفاق والهدوء وتسعى للوفاق اذا امكن.

الميزان: غيرتك وحبك للامتلاك مزعج لا ترهق الشريك الإكثار من تدقيق اليوم تزعجه ابتعد عن ضغط عاطفي لا تضع نفسك في وضع مجابهة مع الحبيب حتى لا ينقلب ضدك، انت على موعد مع العطف والعاطفة على الشريكن جريء وواثق من قراراتك، تتحمس لانطلاقة بمرحلة جديدة، انفراج وعرقلة في اللحظات الاخيرة

العقرب: أنت منشغل اليوم بأمورك اليومية المعتادة واجباتك تأخذ منك وقت كبير، ابعد حبك العظيم عن الناس، اليوم جهد اضافي ركز على وضعك المالي، واغتنم الفرص لاستئناف حواراتك، نبأ طيب يزيدك حنية وتعاطف وتفهمن عمل كثير وتراكم اعمال، تستاء من خلاف على صعيد شخصي او عملي، اذا تذمرت من عدم التفهم لا تتذمر وتطوي صفحة من حياتك

القوس: يوم جيد وإيجابي، تتقدم أكثر حتى تتخطى أي عقبة، مثمر في مصالحة ومصافحة من جديد، حسك السليم يجعلك مستفيد في نهاية المطاف تقتنع بأنك اكثر سحرا، ابتعد عن الغيرة ولتكن حرارة الشوق كبيرة مع شريكك أو حبيبك، قصة تتعلق باولاد أو قواسم مشتركة، الحظوظ داعمة حقق انجازات مهمة خبر سار لك.

الجدي: عندك تقلبات عائلية قلق بشأن أحد أفراد عائلتك أو بخصوص عقارات لا تعطي الثقة مطلقة، حاول الاسترخاء وتحدث لشخص تثق به وتطلب مساعدة من قريب أو أخ، تاكد من حب عظيم من العائلة تجاهك ، هم عائلي فترة تقييم، قد تقع ضحية مراوغين في العائلة بسبب حزن او فراق، احم وضعك .

الدلو: نهارك جميل نوعا ما زيارات اتصالات اذهب باكرا إلى عملك، يوم منعش محظوظ قادر على نشر هذا نشاط المكثف، انتبه من اصدقاء ليس لديهم ضمير، تصالح على صعيد عاطفي افرح مع الشريك، تعزز علاقتك مع الأقرباء أخ أو الجار، تتمتع بافكار قوية، ننصحك بضرورة التحلي بالمسؤولية لان عندك وعي كامل، لا تلقي اللوم على الاحبة.

الحوت: نهارك جميل ، قادر على تعزيز موقعك الذي انت فيه، معنوياتك قوية، حياة اجتماعية غنية، بامكانك أن تعطي أفضل ماعندك، اعط الاولوية لامورك المالية لان اليوم الجميع بخدمتك ، خفف المصروف في الافق اشياء جيدة تجلب التغيير، لا تطل فترة الزعل، امور مالية فيها مكسب او اشياء ضائعة تجدها، مواهبك متعددة، قواسمك المشتركة تتعلق بمسائل مالية او مصرفية، معاملات تتعلق بقصة استشفائية