أهالي القدس الشرفاء يطردون مطبع سعودي من باحات الاقصى

جهينة نيوز:

في مشهدٍ يُظهِرُ وجهَ القدسِ الرافضَ والمقاومَ للتطبيعِ مع الاحتلال منعَ اهالي القدسِ القديمةِ احدَ الصِحافيينَ السعوديينَ المطبيعنَ مع الاحتلالِ ضمنَ الوفدِ العربي الذي وصلَ بالامسِ الى تل ابيب من التَجوالِ في ارجاءِ المسجدِ الاقصى فعمِلوا على طردِهِ خارجَ بواباتِ المسجدِ المبارَكِ ومغادرَتِهِ برفقةِ احدِ الصهاينة.

علما انَ المطَبِّعَ السعودي ظهرَ في صورةٍ مع احدِ الصهاينة بعدَ وصولهِ الى تل ابيب واَمامَ الاِعلامِ الصِهيوني.

وقدم المطبع السعودي محمد سعود نفسه على أنه طالب قانون، وقد كتب اسمه بالأحرف العبرية على حسابه على تويتر، ودعا في تغريدة له إلى علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكيان العدو الاسرائيلي.