ترامب: نريد مساعدة باكستان للخروج من الحرب في أفغانستان

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام أباد، لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.

جاء ذلك، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت "رويترز".

وتقول الوكالة إن ترامب لا يزال محجما عن إعادة تقديم المساعدات الأمريكية لباكستان، ويربط ذلك بما سيتم تنفيذه على الأرض، مشيرة إلى أنه عرض على إسلام أباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند.

وأوضح عمران خان، أنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق للسلام مع حركة "طالبان" صار أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف "نأمل في أن يستطيع خلال الأيام المقبلة أن يحث طالبان على استئناف المحادثات".

وتعتبر أمريكا أن التعاون مع باكستان يجب أن يفضي لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما، ويريد ترامب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، ويرى أن تعاون باكستان ضروري في سبيل التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب في أفغانستان وضمان ألا تكون باكستان قاعدة لجماعات متشددة مثل تنظيم "داعش".

وتقول واشنطن، إنه يجب على باكستان أن تضغط على حركة طالبان الأفغانية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والمشاركة في محادثات تشمل ممثلين للحكومة الأفغانية.

واتهم ترامب، العام الماضي، باكستان بتوفير ملاذ آمن للمتشددين، وهو ما تنفيه باكستان، وتسبب ذلك في قطع مساعدات أمنية أمريكية لباكستان بمئات الملايين من الدولارات.

ونوهت "رويترز" إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أعلنت أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين، مع جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.